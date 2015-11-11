CodeBaseSecciones
Impulse_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador Impulse con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Impulse.mq5.

Fig. 1. Indicador Impulse_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13811

iFXAnalyser_HTF iFXAnalyser_HTF

Indicador iFXAnalyser con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_i-AMMA Exp_i-AMMA

El experto Exp_i-AMMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento de la media móvil i-AMMA.

ind_aMU_HTF ind_aMU_HTF

Indicador ind_aMU con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

DayExtremumZones DayExtremumZones

Indicador de las zonas de los extremos del día. La posibilidad de ajuste flexible de los parámetros está activada.