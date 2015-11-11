Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_Instantaneous_TrendFilter - Asesor Experto para MetaTrader 5
803
Experto Exp_Instantaneous_TrendFilter con entrada al cambiar el color de la nube del indicador Instantaneous_TrendFilter. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre el oscilador y su línea de señal.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Instantaneous_TrendFilter.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H2:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
