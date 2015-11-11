CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_Instantaneous_TrendFilter - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
instantaneous_trendfilter.mq5 (5.14 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_instantaneous_trendfilter.mq5 (5.84 KB) ver
Experto Exp_Instantaneous_TrendFilter con entrada al cambiar el color de la nube del indicador Instantaneous_TrendFilter. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre el oscilador y su línea de señal.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Instantaneous_TrendFilter.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H2:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Instantaneous_TrendFilter_HTF Instantaneous_TrendFilter_HTF

Indicador Instantaneous_TrendFilter con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

DayExtremumZones DayExtremumZones

Indicador de las zonas de los extremos del día. La posibilidad de ajuste flexible de los parámetros está activada.

Instantaneous_TrendFilterSign Instantaneous_TrendFilterSign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del filtro de tendencia según varias medias móviles.

iVAR_HTF iVAR_HTF

Indicador iVAR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.