Indicadores

DayExtremumZones - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador mostra as zonas extremas diárias. Zona máxima: distância máxima do dia - Х% da faixa diária - Zona mínima: distância mínima do dia + Y% da faixa diária.

É permitido a configuração flexível dos parâmetros. Parâmetros de zona por sintonia pra você que gosta!

O indicador pode exibir informações usando cinco estilos de desenho:

  • Preenchimento (DRAW_FILLING);
  • Histograma (DRAW_HISTOGRAM2);
  • Linha (DRAW_LINE);
  • Setas (DRAW_ARROW);
  • Sem desenho (DRAW_NONE).

Uso:

  • Para o preenchimento das cores e estilos do histograma (tamanho para zonas máximos (inpUpZonePct) e tamanho para zonas mínimas (inpDnZonePct) não são iguais a 0), o indicador mostra zonas que podem ser tratadas como zonas de suporte.

Preenchimento colorido do estilo de desenho. Usado como zonas de suporte. Intervalos = 10%

  • Para os estilos tipo Linha e Setas, o indicador pode exibir ambos os limites externos e internos das zonas em questão (alterando o parâmetro inpDrawInternalZone). Ao exibir a zona interna (seu limite é especificado nas configurações, não mais do que 50% do intervalo de dias de cada lado), você pode definir seu valor, por exemplo: num determinado nível Fibonacci. Utilizando como um nível de suporte.

A linha verde é 38% da distância mínima (inpDnZonePct = 38), a linha azul é de 50% da distância máxima do dia (inpUpZonePct = 50). inpDrawInternalZone = verdadeiro. Imitando níveis Fibonacci

  • Em todos os estilos de desenho, as zonas podem ser utilizadas como um filtro para a colocação de ordens (evitar a abertura de posições em faixas estreitas para as máxima/mínima diárias).
  • Você pode usá-lo como um indicador suplementar em suas próprias soluções e não vai obstruir a tela. Neste caso, use o estilo Sem desenho.

Recomendações:

  • Preste atenção aos relatórios de registros dos arquivos log! Manipulação de erros comuns foram implementados no código.

Notas:

  • O indicador é exibido nos prazos até Н2.
  • O indicador Daily range é utilizado nos cálculos.
  • O indicador mostra os valores apenas das barras fechadas.
  • Você pode desabilitar a exibição dos valores na Janela de Dados (define inpShowData = false).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13816

