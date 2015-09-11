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Индикаторы

DayExtremumZones - индикатор для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
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Индикатор отображает "зоны" экстремумов дня. Зона максимума: расстояние от максимума дня - Х% дневного диапазона, зона минимума: расстояние от минимума дня + Y% дневного диапазона.

Включена возможность гибкой настройки параметров. Настраивайте параметры зон по своему желанию!

Индикатор способен отображать информацию пятью типами графических построений:

  • Заливкой (DRAW_FILLING);
  • Гистограммой (DRAW_HISTOGRAM2);
  • Линией (DRAW_LINE);
  • Стрелками (DRAW_ARROW);
  • Не рисуется (DRAW_NONE).

Способы применения:

  • В стилях "Заливка" и "Гистограмма" (параметры "размер зоны максимумов" и "размер зоны минимумов" не равны 0) индикатор отображает зоны, которые можно интерпретировать как зоны поддержки.

Тип графического построения "Заливка". Использование в качестве зон поддержки. Диапазоны = 10%

  • В стилях "Линия" и "Стрелки" возможно отображение как внешних границ соответствующих зон, так и внутренних (при помощи изменения параметра "отображать внутреннюю зону"). При отображении внутренней зоны (граница задается в настройках, не более 50% дневного диапазона с каждой стороны) ее значение можно указать, например, на интересующем уровне Фибоначчи. Использование в качестве уровня сопротивления.

Зеленая линия — 38% от минимума (настройка "размер зоны минимумов" = 38), синяя — 50% от максимума дня (настройка "размер зоны максимумов" = 50). Параметр "отображать внутреннюю зону" = true. Имитация уровней Фибоначчи

  • Зоны в любых графических интерпретациях можно использовать в качестве фильтра для открытия ордеров (не открываться в диапазоне, близком к максимуму/минимуму дня).
  • Можно применять в качестве вспомогательного индикатора в собственных разработках, и индикатор не будет мешать на графике. Для этого нужно использовать стиль "Не рисуется".

Советы:

  • Обращайте внимание на записи в журнале! В код включена обработка наиболее вероятных ошибок.

Примечания:

  • Индикатор отображается на таймфрейме до Н2 включительно.
  • Индикатор использует при расчете индикатор дневных диапазонов.
  • Значения индикатора отображаются только на сформированных барах.
  • Предусмотрена возможность отключения отображения значений индикатора в окне данных (настройка "Отображать значения индикатора в окне данных" = false).

Версия:

  • 1.01. Исправлено включение/выключение отображения значений в окне данных.
ind_aMU_HTF ind_aMU_HTF

Индикатор ind_aMU с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Impulse_HTF Impulse_HTF

Индикатор Impulse с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Instantaneous_TrendFilter_HTF Instantaneous_TrendFilter_HTF

Индикатор Instantaneous_TrendFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Instantaneous_TrendFilter Exp_Instantaneous_TrendFilter

Эксперт Exp_Instantaneous_TrendFilter со входом при изменении цвета облака индикатора Instantaneous_TrendFilter.