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DayExtremumZones - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает "зоны" экстремумов дня. Зона максимума: расстояние от максимума дня - Х% дневного диапазона, зона минимума: расстояние от минимума дня + Y% дневного диапазона.
Включена возможность гибкой настройки параметров. Настраивайте параметры зон по своему желанию!
Индикатор способен отображать информацию пятью типами графических построений:
- Заливкой (DRAW_FILLING);
- Гистограммой (DRAW_HISTOGRAM2);
- Линией (DRAW_LINE);
- Стрелками (DRAW_ARROW);
- Не рисуется (DRAW_NONE).
Способы применения:
- В стилях "Заливка" и "Гистограмма" (параметры "размер зоны максимумов" и "размер зоны минимумов" не равны 0) индикатор отображает зоны, которые можно интерпретировать как зоны поддержки.
Тип графического построения "Заливка". Использование в качестве зон поддержки. Диапазоны = 10%
- В стилях "Линия" и "Стрелки" возможно отображение как внешних границ соответствующих зон, так и внутренних (при помощи изменения параметра "отображать внутреннюю зону"). При отображении внутренней зоны (граница задается в настройках, не более 50% дневного диапазона с каждой стороны) ее значение можно указать, например, на интересующем уровне Фибоначчи. Использование в качестве уровня сопротивления.
Зеленая линия — 38% от минимума (настройка "размер зоны минимумов" = 38), синяя — 50% от максимума дня (настройка "размер зоны максимумов" = 50). Параметр "отображать внутреннюю зону" = true. Имитация уровней Фибоначчи
- Зоны в любых графических интерпретациях можно использовать в качестве фильтра для открытия ордеров (не открываться в диапазоне, близком к максимуму/минимуму дня).
- Можно применять в качестве вспомогательного индикатора в собственных разработках, и индикатор не будет мешать на графике. Для этого нужно использовать стиль "Не рисуется".
Советы:
- Обращайте внимание на записи в журнале! В код включена обработка наиболее вероятных ошибок.
Примечания:
- Индикатор отображается на таймфрейме до Н2 включительно.
- Индикатор использует при расчете индикатор дневных диапазонов.
- Значения индикатора отображаются только на сформированных барах.
- Предусмотрена возможность отключения отображения значений индикатора в окне данных (настройка "Отображать значения индикатора в окне данных" = false).
Версия:
- 1.01. Исправлено включение/выключение отображения значений в окне данных.
Индикатор ind_aMU с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Impulse_HTF
Индикатор Impulse с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Instantaneous_TrendFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Instantaneous_TrendFilter
Эксперт Exp_Instantaneous_TrendFilter со входом при изменении цвета облака индикатора Instantaneous_TrendFilter.