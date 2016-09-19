Der Indikator zeigt die Bereichen der Tages-Extreme. Der Bereich des Maximums: der Abstand vom Tages-Maximum - Х% des Tages-Bereichs, der Bereich des Minimums: der Abstand vom Tages-Minimum + Y% des Tages-Bereichs.

Dabei gibt die Möglichkeit, die Parameter flexibel einzustellen. Stellen Sie die Parameter der Bereichen nach freiem Ermessen ein!

Der Indikator kann die Information durch 5 grafischen Bauarten darstellen:

mit Farben Ausfüllung (DRAW_FILLING);

mit dem Histogram (DRAW_HISTOGRAM2);

mit der Linie (DRAW_LINE);

mit der Zeile (DRAW_ARROW);

wird nicht gezeichnet (DRAW_NONE).

Anwendung:

In Arten "mit Farben Ausfüllung" und "Histogramm" (Die Parameter "Der Bereich des Maximum" und "der Bereich des Minimums" sind nicht gleich 0) Der Indikator zeigt die Bereichen, die als Support-Bereiche interpretiert werden können.

Die grafische Bauart "mit Farben Ausfüllung". Die Verwendung als Support-Bereich. Die Bereiche = 10%

In Arten "Linie" und "Pfeile" können sowie die außen Grenzen der jeweiligen Bereiche angezeigt werden, auch die innere Grenzen (durch die Änderung des Parameters "Anzeige des inneren Bereichs"). Bei der Anzeige des inneren Bereichs (Die Grenze wird in den Einstellungen, nicht mehr als 50% des Tages-Bereichs von jeder Seite gegeben) kann sein Wert auf einer beliebigen Ebene gegeben werden. Die Verwendung als Widerstand-Level.

Die grüne Linie — 38% vom Minimum (die Einstellung "die Größe des Minimums-Bereichs" = 38), die blaue Linie — 50% vom Tages-Maximum (die Einstellung "die Größe des Maximums-Bereichs" = 50). Der Parameter "die Anzeige des inneren Bereichs" = true. Die Imitation der Fibonacci-Ebene

Die Bereiche in beliebigen graphischen Interpretationen kann man als Filter für die Orders-Eröffnung verwendet werden (keine Eröffnung in einem Bereich nahe dem Maximum / Minimum des Tages durchführen).

Es kann als Hilfsindikator in eigenen Entwicklungen verwendet werden und der Indikator wird nicht auf dem Chart stören. Dafür muss die Art "nicht Zeichen" verwendet werden.

Tipps:

Achten Sie auf die Einträge im Protokoll! Der Code enthält die Verarbeitung der wahrscheinlichsten Fehler.

Hinweis:

Der Indikator wird auf dem Timeframe bis einschließlich H2 angezeigt.

Der Indikator verwendet bei der Berechnung den Indikator der Tagesbereiche .

Der Wert des Indikators wird nur auf den gebildeten Bars angezeigt.

Es ist möglich, die Indikatorwerte im Datenfenster (Einstellung "Anzeige des Indikators im Datenfenster" = false) zu deaktivieren.

Version: