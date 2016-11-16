無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DayExtremumZones - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は毎日の極限ゾーンを表します。最大ゾーンは日の最大値からの距離 - 日の範囲のХ%で、最小ゾーンは日の最小値からの距離+日の範囲のY％です。
柔軟なパラメータ設定が可能です。ゾーンのパラメータはお好きに調整できます。
指標は、5つの描画スタイルのいずれかを使用して情報を表示できます。
- 塗りつぶし (DRAW_FILLING)
- ヒストグラム (DRAW_HISTOGRAM2)
- 線 (DRAW_LINE)
- 矢印 (DRAW_ARROW)
- 非描画 (DRAW_NONE)
- 塗りつぶしとヒストグラムスタイル（最大のゾーンサイズ（inpUpZonePct）と最小のゾーンサイズ（inpDnZonePct）が0に等しくない）の場合、指標はサポートゾーンとして扱えるゾーンを示します。
塗りつぶし描画スタイルサポートゾーンとしての使用範囲 = 10%
- 線及び矢印スタイルの場合、指標は関連するゾーンの外部境界と内部境界の両方を表示できます（inpDrawInternalZoneパラメータを変更します）。<内部ゾーンを表示する場合（その境界は設定で指定され、各辺の日の範囲の50％以下で指定されます）、その値を、たとえばフィボナッチの一定のレベルで設定することができます。サポートレベルとしての使用
緑色の線は最小値から38％（inpDnZonePct = 38）、青色の線は日の最大値から50％（inpUpZonePct = 50）です。inpDrawInternalZone = trueフィボナッチレベルの模倣
- すべての描画スタイルでは、ゾーンは注文を出すフィルターとして使用できます（日の最大/最小値に近い範囲でポジションを開かないようにする）。
- 画面を妨げずに、あなた自身の解決策の補足指標としての使用もできます。この場合「非描画」スタイルを使います。
- ログ記録にご注意ください。一般的なエラーの処理はコードで実装されています。
- この指標はН2までの時間枠で表示されます。
- 計算にはDaily range指標が使われます。
- 指標は閉じたバーの値のみを表示します。
- データウィンドウでの値の表示を無効にすることができます（inpShowData = falseを設定）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13816
