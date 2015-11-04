请观看如何免费下载自动交易
DayExtremumZones - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1785
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此指标示意日线级极值域。最大域: 自日线范围的最大距离 - Х%, 最小域: 自日线范围的最小距离+ Y%。
允许灵活的参数设置。以您的喜好调整域参数！
指标可以使用五种绘图样式之一来显示信息:
- 填充 (DRAW_FILLING);
- 直方条 (DRAW_HISTOGRAM2);
- 曲线 (DRAW_LINE);
- 箭头 (DRAW_ARROW);
- 无绘图 (DRAW_NONE)。
用法:
- 对于彩色填充和直方条样式 (最大域大小 (inpUpZonePct) 和最小域大小 (inpDnZonePct) are not equal 0), 指标示意的域可作为支撑域处理。
彩色填充样式。作为支撑域。范围 = 10%
- 对于曲线和箭头样式, 指标可以显示相关域的外侧和内侧边界 (通过改变 inpDrawInternalZone 参数)。当显示内侧域 (其边界在设置里指定, 每侧不会超过日线范围的 50%), 您可以设置其数值, 例如, 一个确定的斐波纳契级数。作为支撑级别。
绿色线是最小值的 38% (inpDnZonePct = 38), 蓝色线是日线最大值的 50% (inpUpZonePct = 50)。inpDrawInternalZone = true. 模仿斐波纳契水平
- 在所有绘制样式中, 域可用于下单的过滤条件 (避免在日线的最大值/最小值附近开仓)。
- 您可以用它在您的方案里作为供给指标, 而且它不会妨碍画面。在此情况下, 使用无绘图样式。
推荐:
- 注意日志记录！常见错误的处理已在代码中实现。
注:
- 指标可在高至 Н2 的时间帧里工作。
- 日线范围 指标用于计算。
- 指标仅在收盘柱线上显示数值。
- 您可以禁止在数据窗口里显示数值 (设置 inpShowData = false)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13816
