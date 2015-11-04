此指标示意日线级极值域。最大域: 自日线范围的最大距离 - Х%, 最小域: 自日线范围的最小距离+ Y%。

允许灵活的参数设置。以您的喜好调整域参数！

指标可以使用五种绘图样式之一来显示信息:

填充 (DRAW_FILLING);

直方条 (DRAW_HISTOGRAM2);

曲线 (DRAW_LINE);

箭头 (DRAW_ARROW);

无绘图 (DRAW_NONE)。

用法:

对于彩色填充和直方条样式 (最大域大小 (inpUpZonePct) 和最小域大小 (inpDnZonePct) are not equal 0), 指标示意的域可作为支撑域处理。

彩色填充样式。作为支撑域。范围 = 10%

对于曲线和箭头样式, 指标可以显示相关域的外侧和内侧边界 (通过改变 inpDrawInternalZone 参数)。当显示内侧域 (其边界在设置里指定, 每侧不会超过日线范围的 50%), 您可以设置其数值, 例如, 一个确定的斐波纳契级数。作为支撑级别。

绿色线是最小值的 38% (inpDnZonePct = 38), 蓝色线是日线最大值的 50% (inpUpZonePct = 50)。inpDrawInternalZone = true. 模仿斐波纳契水平

在所有绘制样式中, 域可用于下单的过滤条件 (避免在日线的最大值/最小值附近开仓)。

您可以用它在您的方案里作为供给指标, 而且它不会妨碍画面。在此情况下, 使用无绘图样式。

推荐:

注意日志记录！常见错误的处理已在代码中实现。

注: