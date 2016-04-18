Eine Trendfolgestrategie basierend auf einem gleitenden Durchschnitt und Farben wie in einer Ampel. Der Zweck für die Erstellung dieses EA: Die Anwendung dieser Strategie auf historische Daten um funktionierende Parameter zu finden.

Die Strategie verwende lediglich einen Indikator — Gleitender Durchschnitt Mit fünf verschiedenen Parametern:

Rot — Periode 120, Berechnungstemthode Simple, Verwendeter Preis: Close;

— Periode 120, Berechnungstemthode Simple, Verwendeter Preis: Close; Gelb — Periode 55, Berechnungstemthode Simple, Verwendeter Preis: Close;

— Periode 55, Berechnungstemthode Simple, Verwendeter Preis: Close; Grün — Periode 5, Berechnungstemthode Exponantial, Verwendeter Preis: Close;

— Periode 5, Berechnungstemthode Exponantial, Verwendeter Preis: Close; Blau gepunktetd — Periode 24, Berechnungstemthode Exponential, Verwendeter Preis: High;

— Periode 24, Berechnungstemthode Exponential, Verwendeter Preis: High; Braun gepunktet — Periode 24, Berechnungstemthode Exponantial, Verwendeter Preis: Low.

Es bildet sich ein Kaufsignal wenn der gleitende Durchschnitt sich von oben nach unten bewegt: Grün – Gelb – Rot.

Ein Verkaufssignal wird gebildet wenn sich der Indikator in die entgegengesetzte Richtung bewegt: Rot – Gelb – Grün.

Zwischen dem blauen und dem braunen gepunkteten gleiten Durchschnitt ist der Preis außerhalb des Korridors.





Verkaufssignal

Der EA öffnet Signale entsprechend der Strategie. Take Profit und Stop Loss werden in den Parametern festgelegt. Ein Handel kann in zwei Versionen geöffnet werden: In dem Moment, wo alle Bedingungen bei der aktuellen Kerze zu treffen oder mit dem Beginn der nächsten Kerze.. Dieses wird durch den TimeOpenBar Parameter festgelegt. Eine Transaktion wird durch Take Profit, Stop Loss oder wenn sich die grüne und die gelbe Linie schneiden, geschlossen. Das Schließen einer Position durch das Schneiden der Linien wird in den Parameter CloseProfit definiert. Ob eine Position direkt beim Schneiden der Linien geschlossen wird oder erst mit dem nächsten Bar wird in dem Parameter TimeCloseBar definiert.

Es macht einen großen Unterschied, ob ein Event mit der aktuellen Kerze triggert oder erst mit dem Beginn der neuen Kerze. Solange die Periode einer Kerze nicht abgeschlossen ist, zeichnet sich die Kerze und der gleitende Durchschnitt neu und kann somit falsche Signale liefern.

Der "Trading style" Modus wird über den StyleTrade-Parameter definiert. Aggressive trading — Es wird ein neuer Deal entsprechend der Strategie abgeschlossen nachdem der Preis in den Korridor zwischen der blauen und der Braunen Linie eintritt. Conservative trading — Wenn der Preis in den Korridor zwischen der roten und der gelben Linie eintritt (gleitende Durchschnitte). Dieses beeinflusst die Anzahl der durch den EA geöffneten Positionen. Alle Parameter werden durch Zahlen ein oder ausgeschaltet: 0 — der Parameter ist aus, 1 — der Parameter ist an (es kann jede Zahl sein, außer 0). Diese Art der Parameter wurde für die Kompatibilität mit dem Tester gewählt.

Eine gängige Berechnung für die Ordergröße (das Moneymanagement) in Abhängigkeit zu dem gewähltem Risiko ist ebenfalls verfügbar.

Eine genauere Beschreibung von diesem Expert Advisor und seinen Einstellungen und wie diese Einstellungen die Ergebnisse beeinflussen, wird in dem folgenden Video dargestellt.





Empfohlener Timeframe — H1. Der EA zeigt eine positive Dynamik bei GBPUSD, EURUSD, EURGBP im aktuellen Jahr 2015.

Test mit dem Währungspaar GBPUSD:









Test mit dem Währungspaar EURGBP:









Der Expert Advisor kann ohne Stop Loss und Take Profit mit dem eingeschalteten CloseProfit-Parameter arbeiten. In diesem Fall kann bis zu 70% einer Trendbewegung mitgenommen werden. Test mit EURUSD ohne Take Profit und Stop Loss:





Wichtig:

Dieses ist kein Typ eines "einschalten und vergessen, zurückkommen ausschalten und wieder vergessen" Trading-Roboters!.

Positionen werden geöffnet — Der Kurs war innerhalb des Korridors (der StyleTrade-Parameter) — Verlassen des Korridors — Signale trafen zu — Positionen geöffnet.

Bei einigen Währungspaaren oder bei verschiedenen volatilen Marktbedingungen kann der EA das ganze Kapital verlieren.

Verbesserungen:

Trailing Stop auf Gleitenden Durchschnitt wurde in der Version m00013 hinzugefügt. Die voreingestellte Periode ist 85, Sie kann in den Trailingstop Eigenschaften Block verändert werden. Je kleiner die Periode gewählt wird umso schneller bewegt sich die Transaktion ins Plus aber dafür geht ein größerer Anteil des Trendes verloren. Und umgekehrt, Größere Werte erlauben es, längere Trendabschnitte mitzunehmen.