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Советники

Советник по трендовой стратегии Светофор - эксперт для MetaTrader 4

Igor Kniazev
Igor Kniazev

Igor Kniazev

3 кода 5 комментариев
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Трендовая стратегия, основанная на скользящих средних с цветами, как у светофора. Цель написания советника — протестировать стратегию на истории и подобрать рабочие параметры.

Стратегия состоит из одного индикатора — Moving Average с 5-ю различными параметрами:

  • Красная — период 120, метод Simple, применить к Close;
  • Желтая — период 55, метод Simple, применить к Close;
  • Зеленая — период 5, метод Exponential, применить к Close;
  • Синяя пунктирная — период 24, метод Exponential, применить к High;
  • Коричневая пунктирная — период 24, метод Exponential, применить к Low.

Сигнал на покупку формируется, когда скользящие средние выстраиваются в порядок сверху вниз: ЗеленаяЖелтаяКрасная.

Сигнал на продажу формируется при выстраивании индикаторов в обратном порядке: КраснаяЖелтаяЗеленая.

При этом цена находится вне коридора между синей и коричневой пунктирными скользящими средними.

Сигнал на продажу

Сигнал на продажу

Советник открывает сигналы по стратегии. Тейк-профит и стоп-лосс задаются в исходных параметрах. Открытие сделки может происходить в 2-х режимах: при совпадении всех сигналов на текущей свече или в начале следующей. Определяется параметром TimeOpenBar. Закрытие сделки происходит по тейк-профиту, стоп-лоссу или при пересечении зеленой и желтой скользящих средних. Закрытие сделки при пересечении определяется параметром CloseProfit. Само закрытие при пересечении скользящих зеленой и желтой может происходить на текущей свече или в начале следующей, определяется параметром TimeCloseBar.

Задание отработки события на текущей свече или после ее закрытия на следующей свече сильно влияет на результаты тестов и определяется нашим принятием сигналов от положения скользящих средних в текущий момент или как бы на истории по факту. Скользящие средние, пока свеча не закрыта, могут перерисовываться и давать ложные сигналы.

Режим "Стиль торговли" определяется параметром StyleTrade. Агрессивная торговля — это открытие новой сделки по стратегии после захода цены в коридор между синей и коричневой скользящими. Консервативная торговля — цена зашла в коридор между красной и желтой скользящими. Влияет на количество открываемых советником позиций. Все параметры включаются цифрами: 0 — параметр выключен, 1 — параметр включен (может быть любое число, кроме 0). Сделано это для удобства тестирования советника в тестере стратегий.

Стандартно присутствует расчет объема ММ в зависимости от выбранного риска.

Подробное описание настроек советника и их влияние на результаты тестов показано в видео.


Рекомендуемый рабочий период — H1. Положительную динамику советник показывает на валютных парах GBPUSD, EURUSD, EURGBP на текущем рынке за 2015 год.

Тест на паре GBPUSD:

gbpusd


Тест на паре EURGBP:

eurgbp


Советник может торговать без стоп-лосса и/или тейк-профита при включенном параметре CloseProfit, при этом от всего тренда можно взять до 70% движения. Тест на паре EURUSD без тейк-профита и стоп-лосса:

eurusd-00

Важно:

  • Это не торговый робот типа "включил и забыл, пришел, снял и опять забыл".
  • Позиции открываются — цена побывала в коридоре (параметр StyleTrade) — вышла из коридора — совпали сигналы — позиция открылась.
  • На некоторых валютных парах и при другой волатильности рынка советник может слить депозит.

Доработки:

В версии m00013 добавлен трейлинг-стоп по скользящей средней. По умолчанию установлен период 85, меняется в блоке настроек трейлинга. Чем меньше период, тем быстрее сделка выходит в безубыток, но при этом большая часть тренда теряется. И наоборот, большие значения позволяют забрать почти весь тренд.

Derivative Derivative

Индикатор выполняет вычисление производной цены.

Road Map Road Map

Индикатор показывает серии волн, точки пробоя и цели для взятия прибыли.

Price Channel Central Price Channel Central

Индикатор канала. Отображает также текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.

RSI_Expert RSI_Expert

Простой советник на индикаторе RSI.