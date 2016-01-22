基于带有彩色交通灯的移动均线趋势策略。编写此 EA 的目的 — 依据历史数据测试并摘选可操作参数。

策略由单一指标构成 — 移动均线 具有 5 个不同的参数:

Red — 周期 120, 简单方法, 应用收盘价;

— 周期 120, 简单方法, 应用收盘价; Yellow — 周期 55, 简单方法, 应用收盘价;

— 周期 55, 简单方法, 应用收盘价; Green — 周期 5, 指数方法, 应用收盘价;

— 周期 5, 指数方法, 应用收盘价; Blue dotted — 周期 24, 指数方法, 应用最高价;

— 周期 24, 指数方法, 应用最高价; Brown dotted — 周期 24, 指数方法, 应用最低价。

形成买信号的条件为当移动均线的顺序从顶到底依次为: 绿 – 黄 – 红。

形成卖信号的条件为当移动均线的顺序相反: 红 – 黄 – 绿。

价格在 蓝色 和 棕色 之间移动均线走廊虚线的外侧。





卖信号

根据策略 EA 的开仓信号。止盈和止损在初始参数里设置。开仓有两种模式: 在当前蜡烛条匹配所有信号时, 或在下一根开始时。由 TimeOpenBar 参数定义。平仓可通过止盈, 止损, 或在绿色和黄色移动均线交汇时。交汇时平仓由 CloseProfit 参数定义。当绿色和黄色移动均线交汇时, 可采取在当前蜡烛条平仓, 或在下根开始时, 由 TimeCloseBar 参数定义。

设置触发事件, 在当前蜡烛条, 或收盘, 在下一根蜡烛条, 对测试结果有高度影响, 通过移动均线当前位置接收的信号判断, 或来自历史数据作为事实。截至蜡烛条收盘, 移动均线可能重绘, 并产生假信号。

"交易风格" 模式由 StyleTrade 参数定义。激进交易 — 根据策略, 当价格进入蓝色和棕色均线之间的走廊之后, 开新仓。稳健交易 — 价格进入红色和黄色移动均线之间的走廊。影响 EA 的开仓数量。所有参数的开关依据数字: 0 — 此参数关闭, 1 — 此参数打开 (可以为任何非零数字)。它在策略测试器里为 EA 测试提供了便利。

通常 MM 交易量的计算取决于所选择的存在风险。

有关 EA 设置的详细描述以及对测试结果的影响如视频所示。





建议时间帧 — H1。该 EA 显示 2015 年当前市场 GBPUSD, EURUSD, EURGBP 货币对的正面浮动。

基于 GBPUSD 对的测试:









基于 EURGBP 对的测试:









该 EA 可以无需启用 CloseProfit 参数来设置止损/止盈即可交易, 此情况下可在趋势行情里赚取高达 70% 的利润。基于 EURUSD 对测试, 无止盈止损:





重要:

这不是那种 "启动即忘, 返回关闭并再次遗忘" 类型的机器人。

已开仓 — 价格在走廊内 (StyleTrade 参数) — 走出走廊 — 信号匹配 — 已开仓。

对于有些货币对, 或不同市场波动级别, EA 有可能亏损所有本金。

改进:

在版本 m00013 里已添加尾随停止。省缺周期被设置为 85, 它可以在尾随停止设置块里修改。周期越小, 交易达到盈亏平衡越迅速, 即使趋势的大部分处于亏损。反之, 数值越大则可以赚取几乎全部趋势。