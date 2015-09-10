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Индикаторы

Price Channel Central - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
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Просмотров:
14173
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор канала.

  • Верхняя линия канала — максимальное значение бара за определенное их количество.
  • Нижняя линия канала — минимальное значение бара за определенное их количество.
  • Средняя линия канала — среднее значение между верхней и нижней линиями.

Индикатор также отображает текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.

Настройки индикатора:

  • Bars_Count — количество баров, на которых производится поиск максимального и минимального значений баров.

Советник по трендовой стратегии Светофор Советник по трендовой стратегии Светофор

Трендовая стратегия, основанная на скользящих средних с цветами, как у светофора. Цель написания советника — протестировать стратегию на истории и подобрать рабочие параметры.

Derivative Derivative

Индикатор выполняет вычисление производной цены.

RSI_Expert RSI_Expert

Простой советник на индикаторе RSI.

Виртуальный трейлинг-стоп Виртуальный трейлинг-стоп

Виртуальный трейлинг может выставлять стоп-лосс, тейк-профит и тралить ордер таким образом, чтобы стопы не были видны брокеру.