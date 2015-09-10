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Price Channel Central - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор канала.
- Верхняя линия канала — максимальное значение бара за определенное их количество.
- Нижняя линия канала — минимальное значение бара за определенное их количество.
- Средняя линия канала — среднее значение между верхней и нижней линиями.
Индикатор также отображает текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.
Настройки индикатора:
- Bars_Count — количество баров, на которых производится поиск максимального и минимального значений баров.
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