CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Price Channel Central - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
953
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Kanal-Indikator.

  • Die obere Linie des Kanals — Der maximale Wert einer Bar innerhalb einer angegebenen Anzahl von Bars.
  • Die untere Linie des Kanals — Der minimale Wert einer war innerhalb einer angegebenen Anzahl von Bars.
  • Die mittlere Linie des Kanals — Der Durchschnittswert der oberen und unteren Linie.

Der Indikator zeigt zusätzlich die aktuellen Werte des Kanals mit Labels an und den Typ des Signals, um eine Entscheidung fällen zu können.

Die Einstellungen des Indikators:

  • Bars_Count — Die Anzahl der Bars mit welchen die Berechnung durchgeführt wird.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13801

Road Map Road Map

Dieser Indikator zeigt eine Serie von Wellen, Ausbruchspunkten und Ziele für Take-Profit.

Derivative Derivative

Dieser Indikator führt eine Berechnung für eine Ableitung des Preises durch.

The Expert Advisor on Traffic Light trend strategy The Expert Advisor on Traffic Light trend strategy

Eine Trendfolgestrategie basierend auf einem gleitenden Durchschnitt und Farben wie in einer Ampel. Der Zweck für die Erstellung dieses EA: Die Anwendung dieser Strategie auf historische Daten um funktionierende Parameter zu finden.

Money Manager Graphic Tool Money Manager Graphic Tool

Das Money Manager Graphic Tool zeigt Lot Size, Ratio, Risk und öffnet Orders (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).