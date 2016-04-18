und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Price Channel Central - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 953
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Kanal-Indikator.
- Die obere Linie des Kanals — Der maximale Wert einer Bar innerhalb einer angegebenen Anzahl von Bars.
- Die untere Linie des Kanals — Der minimale Wert einer war innerhalb einer angegebenen Anzahl von Bars.
- Die mittlere Linie des Kanals — Der Durchschnittswert der oberen und unteren Linie.
Der Indikator zeigt zusätzlich die aktuellen Werte des Kanals mit Labels an und den Typ des Signals, um eine Entscheidung fällen zu können.
Die Einstellungen des Indikators:
- Bars_Count — Die Anzahl der Bars mit welchen die Berechnung durchgeführt wird.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13801
Dieser Indikator zeigt eine Serie von Wellen, Ausbruchspunkten und Ziele für Take-Profit.Derivative
Dieser Indikator führt eine Berechnung für eine Ableitung des Preises durch.
Eine Trendfolgestrategie basierend auf einem gleitenden Durchschnitt und Farben wie in einer Ampel. Der Zweck für die Erstellung dieses EA: Die Anwendung dieser Strategie auf historische Daten um funktionierende Parameter zu finden.Money Manager Graphic Tool
Das Money Manager Graphic Tool zeigt Lot Size, Ratio, Risk und öffnet Orders (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).