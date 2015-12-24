El indicador representa la divergencia en forma de dos líneas coordinadas: una en el gráfico de precio, y la otra en el gráfico del indicador. Permite registrar las divergencias de cuatro clases. Para cada una de las clases de divergencia se ha previsto su propio interruptor, que indicará la necesidad o no de registrarla, así como la posibilidad de elegir el color de las líneas de las divergencias del toro y el oso:

Como indicador que sirva de fuente de datos en la búsqueda de divergencias en el precio (en la terminología de los indicadores, se denomina indicador base), se usa uno de los seis indicadores estándar incluidos en DivergenceViewer: RSI, MACD, Momentum, RVI, Stochastic, Standard Deviation. Asimismo, el indicador puede operar con dos indicadores no estándar: Derivative y William Blau.

Los parámetros del indicador base se indican en el bloque homónimo de los parámetros de entrada:

Conviene indicar los parámetros en el mismo orden en el que se presentaron en el indicador estándar. El ejemplo, para el indicador base Stochastic, la correspondencia será la siguiente:

"Primer periodo de cálculo" — %K,

"Segundo periodo de cálculo" — %D,

"Tercer periodo de cálculo" — ralentización.

Si la cantidad de parámetros del indicador básico es menor a tres, entonces los periodos de cálculo correspondientes simplemente no se indican, el valor de estos parámetros se ignora. Así, para los indicadores RSI y Momentum será suficiente indicar los valores de solo dos parámetros: "Primer periodo del cálculo" y "Precio del cálculo del indicador".

Si en calidad de indicador base se debe usar algún otro indicador, entonces en el parámetro "Indicador base" se debe elegir "Personalizado", y en el bloque "Indicador personalizado" rellenar las siguientes líneas:

"Nombre del indicador" — nombre del indicador que está presente en la ventana "Navegador" del terminal. Se indica sin extensión. "Índice del búfer para la toma de datos" — índice de la línea del indicador cuyo valor se usará para construir el gráfico del indicador base (con mayor frecuencia es 0). "Cantidad de parámetros del indicador" — indicar cuántos parámetros de entrada usa el indicador. Si se indica el valor 0, entonces el indicador base se cargará con los valores de los parámetros usados por defecto. "Valor del parámetro N" — establecer los valores de los parámetros correspondientes del indicador base.

Después de ajustar el indicador base es necesario decidir la duración máxima de la divergencia, rellenando el parámetro "Profundidad de la búsqueda del segundo punto de apoyo", y determinando en qué medida deberán coincidir los extremos de los precios con los extremos del indicador - parámetro "Desde el extremo del precio hasta el extremo del indicador".

El registro de la divergencia se basa en la búsqueda de los extremos locales. Para formar cualquier extremo son necesarios, como mínimo, tres barras, la central de las cuales será el extremo. Por este motivo el registro de la divergencia se lleva a cabo con un retraso de dos barras. En el dibujo se muestran las divergencias de la clase A y las barras marcadas con líneas verticales (no constituyen una parte del indicador), que indican los lugares de registro de la divergencia.

Podrá encontrar una descripción completa de las posibilidades del indicador y de la lógica de su construcción en el artículo Divergencias en el gráfico actual.