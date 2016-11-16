コードベースセクション
Exp_ColorZerolagHLRエキスパートアドバイザーはColorZerolagHLR指標の雲の色が変更したときに市場に参入します。指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorZerolagHLR.ex5及び HLR.ex5指標ファイルを必要とします。これらを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャート上の約定の例

H4での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13796

