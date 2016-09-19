und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Experte Advisor Exp_ColorZerolagHLR handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators ColorZerolagHLR ihre Farbe ändert. Das Signal bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten müssen die kompilierten Dateien der Indikators ColorZerolagHLR.ex5 und HLR.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
Die Testergebnisse von 2014 am GBPJPY H4:
Der Indikator ColorZerolagHLR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.ColorZerolagHLR
Das ist das Analoge des normalisierten Oszillators HighestLowestRange, erzeugt seine Messwerte unter Verwendung von fünf Indikatoren HighestLowestRange.
Der Experte Exp_i-AMMA wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes i-AMMA gebaut.iFXAnalyser_HTF
Der Indikator iFXAnalyser mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.