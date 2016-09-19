CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_ColorZerolagHLR - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
655
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
hlr.mq5 (5.78 KB) ansehen
colorzerolaghlr.mq5 (11.15 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolaghlr.mq5 (6.48 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Experte Advisor Exp_ColorZerolagHLR handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators ColorZerolagHLR ihre Farbe ändert. Das Signal bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten müssen die kompilierten Dateien der Indikators ColorZerolagHLR.ex5 und HLR.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2014 am GBPJPY H4:

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13796

ColorZerolagHLR_HTF ColorZerolagHLR_HTF

Der Indikator ColorZerolagHLR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorZerolagHLR ColorZerolagHLR

Das ist das Analoge des normalisierten Oszillators HighestLowestRange, erzeugt seine Messwerte unter Verwendung von fünf Indikatoren HighestLowestRange.

Exp_i-AMMA Exp_i-AMMA

Der Experte Exp_i-AMMA wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes i-AMMA gebaut.

iFXAnalyser_HTF iFXAnalyser_HTF

Der Indikator iFXAnalyser mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.