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Exp_ColorZerolagHLR - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1508
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolaghlr.mq5 (6.48 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
colorzerolaghlr.mq5 (11.15 KB) просмотр
hlr.mq5 (5.78 KB) просмотр
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Эксперт Exp_ColorZerolagHLR со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagHLR. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов ColorZerolagHLR.ex5 и HLR.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

ColorZerolagHLR_HTF ColorZerolagHLR_HTF

Индикатор ColorZerolagHLR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagHLR ColorZerolagHLR

Этот аналог нормированного осциллятора HighestLowestRange формирует свои показания, используя пять индикаторов HighestLowestRange.

Exp_i-AMMA Exp_i-AMMA

Эксперт Exp_i-AMMA построен на основе изменения направления движения скользящей средней i-AMMA.

iFXAnalyser_HTF iFXAnalyser_HTF

Индикатор iFXAnalyser с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.