iFXAnalyser_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones: 741
741
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Indicador iFXAnalyser con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador iFXAnalyser.mq5.

Fig. 1. Indicador iFXAnalyser_HTF

Exp_i-AMMA Exp_i-AMMA

El experto Exp_i-AMMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento de la media móvil i-AMMA.

Exp_ColorZerolagHLR Exp_ColorZerolagHLR

Experto Exp_ColorZerolagHLR con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagHLR.

Impulse_HTF Impulse_HTF

Indicador Impulse con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ind_aMU_HTF ind_aMU_HTF

Indicador ind_aMU con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.