到包裹
指标

使用环形缓冲区绘制MACD的类 - MetaTrader 5脚本

Konstantin Gruzdev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
cmaonringbuffer.mqh (14.9 KB) 预览
carrayring.mqh (6.64 KB) 预览
cmacdonringbuffer.mqh (9.84 KB) 预览
\MQL5\Indicators\IncOnRingBuffer\
test_macd_onarrayrb.mq5 (3.65 KB) 预览
test_macd_onvaluerb.mq5 (4.8 KB) 预览
描述

CMACDOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法计算技术指标MACD(Moving Average Convergence/Divergence, MACD). 

声明

class CMACDOnRingBuffer

标题

#include <IncOnRingBuffer\CMACDOnRingBuffer.mqh>

CMACDOnRingBuffer.mqh 类文件应该被放置在 IncOnRingBuffer 文件夹下, 而该文件夹应当放置在 MQL5\Include\ 目录下. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件和移动平均的类文件也必须放置在此文件夹下.

类方法

//--- 初始化方法:
bool Init(                                  // 如果出错返回false, 成功返回true
   int            fast_period   = 12,       // 快速移动平均平滑周期数 
   int            slow_period   = 26,       // 慢速移动平均平滑周期数 
   int            signal_period = 9,        // 信号移动平均平滑周期数
   ENUM_MA_METHOD fast_method   = MODE_EMA, // 快速移动平均平滑方法
   ENUM_MA_METHOD slow_method   = MODE_EMA, // 慢速移动平均平滑方法
   ENUM_MA_METHOD signal_method = MODE_SMA, // 信号移动平均平滑方法
   int            size_buffer   = 256,      // 环形缓冲区大小, 保存数据的数量
   bool           as_series     = false     // 如果是时间序列为true, 如果为通常输入数据索引方式则为false
   );
//--- 基于时间序列或者指标缓冲区的计算方法:          
int MainOnArray(                  // 返回处理的元素数量  
   const int     rates_total,     // array[]数组的大小
   const int     prev_calculated, // 前面调用处理的元素数量
   const double &array[]          // 输入数值的数组
   );
//--- 基于数组中独立序列的计算方法           
double MainOnValue(              // 返回集合元素的 MACD 值
   const int    rates_total,     // 数组的大小
   const int    prev_calculated, // 数组中处理过的元素数量
   const int    begin,           // 数据在数组中的起点
   const double value,           // 数组中的元素值
   const int    index            // 元素索引
   );
//--- 访问数据的方法:
int    BarsRequired();   // 返回绘制指标所需的柱数
string Name()            // 返回指标的名称
string NameMain()        // 返回指标主线的名称
string NameSignal()      // 返回指标信号线的名称
string FastMethod()      // 返回快速移动平均线的平滑方法文字描述
string SlowMethod()      // 返回慢速移动平均线的平滑方法文字描述
string SignalMethod()    // 返回信号线的平滑方法文字描述
int    FastPeriod()      // 返回快速线的平滑周期数
int    SlowPeriod()      // 返回慢速线的平滑周期数
int    SignalPeriod()    // 返回信号线的平滑周期数
int    Size();           // 返回环形缓冲区的大小

以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:

//--- 含有MACD指标计算方法的类:
#include <IncOnRingBuffer\CMACDOnRingBuffer.mqh>
CMACDOnRingBuffer macd;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int    rates_total, 
                const int    prev_calculated, 
                const int    begin, 
                const double &price[]) 
  {
//--- 基于价格时间序列计算指标:
   macd.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...

//--- 使用来自 "macd" 环形缓冲区的数据,
//    把数据复制到指标缓冲区:
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      MainBuffer[i]   = macd[rates_total-1-i];          // 指标柱形
      SignalBuffer[i] = macd.signal[rates_total-1-i];   // 指标的信号线
     }
//--- 返回 prev_calculated 的值以便下次调用:
   return(rates_total);
  }

请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.

例子

  1. Test_MACD_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用
  2. Test_MACD_OnValueRB.mq5 演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制 MACD 指标. 之后基于此指标的环形缓冲区, 绘制额外的 MACD 指标. 


Test_MACD_OnArrayRB.mq5 使用256个元素大小缓冲区运行的结果



Test_MACD_OnValueRB.mq5 使用256个元素大小缓冲区运行的结果

 

MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1361

