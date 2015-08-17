Индикатор строит на графике статичные горизонтальные линии с определенным интервалом. Эти линии полезны при торговле по ценовым паттернам.

Чтобы использовать этот индикатор, добавьте его на основной график, выберите необходимое количество линий и укажите интервал. Можно также изменять цвет и стиль линий.

Настройки:

lines — количество линий по обеим сторонам от текущей цены;

количество линий по обеим сторонам от текущей цены; interval — интервал между линиями;

интервал между линиями; line_style — стиль линий;

стиль линий; line_width — толщина линий;

толщина линий; line_color — цвет линий.





Пример: