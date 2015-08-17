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Индикаторы

Horizontal GridLines - индикатор для MetaTrader 5

Mansukh Patidar
Mansukh Patidar

Mansukh Patidar

2 кода 2 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(38)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор строит на графике статичные горизонтальные линии с определенным интервалом. Эти линии полезны при торговле по ценовым паттернам.

Чтобы использовать этот индикатор, добавьте его на основной график, выберите необходимое количество линий и укажите интервал. Можно также изменять цвет и стиль линий.

Настройки:

  • lines — количество линий по обеим сторонам от текущей цены;
  • interval — интервал между линиями;
  • line_style — стиль линий;
  • line_width — толщина линий;
  • line_color — цвет линий.

Настройки графика

Пример:

Пример графика

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13572

Peak Lines by Price Histogram Peak Lines by Price Histogram

Этот индикатор показывает линии поддержки/сопротивления, используя гистограмму цены.

MyBOLsAlert MyBOLsAlert

Индикатор Bollinger Bands со звуковыми и email-оповещениями.

Camarilla Equation Modified Camarilla Equation Modified

Camarilla Equation Modified строит линии справа от графика.

FX5_SelfAdjustingCCI FX5_SelfAdjustingCCI

Осциллятор CCI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.