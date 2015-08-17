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Horizontal GridLines - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор строит на графике статичные горизонтальные линии с определенным интервалом. Эти линии полезны при торговле по ценовым паттернам.
Чтобы использовать этот индикатор, добавьте его на основной график, выберите необходимое количество линий и укажите интервал. Можно также изменять цвет и стиль линий.
Настройки:
- lines — количество линий по обеим сторонам от текущей цены;
- interval — интервал между линиями;
- line_style — стиль линий;
- line_width — толщина линий;
- line_color — цвет линий.
Пример:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13572
Peak Lines by Price Histogram
Этот индикатор показывает линии поддержки/сопротивления, используя гистограмму цены.MyBOLsAlert
Индикатор Bollinger Bands со звуковыми и email-оповещениями.
Camarilla Equation Modified
Camarilla Equation Modified строит линии справа от графика.FX5_SelfAdjustingCCI
Осциллятор CCI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.