横方向のグリッドライン - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標はチャート上の特定の間隔で静的な水平方向の価格線を作成します。これらの行は、価格アクション取引で非常に有用です。
この指標を使用するには、メインチャートに追加し、必要に応じて線の数と間隔を選択します。線の色やスタイルも変更できます。
- lines —現行価格の両側の線の数
- interval —グリッド線の間の空間
- line_style —線のスタイル
- line_width —グリッド線の幅
- line_color —グリッド線の色
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13572
