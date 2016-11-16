この指標はチャート上の特定の間隔で静的な水平方向の価格線を作成します。これらの行は、価格アクション取引で非常に有用です。

この指標を使用するには、メインチャートに追加し、必要に応じて線の数と間隔を選択します。線の色やスタイルも変更できます。

lines — 現行価格の両側の線の数

interval — グリッド線の間の空間

line_style — 線のスタイル

line_width — グリッド線の幅

line_color —グリッド線の色








