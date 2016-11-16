コードベースセクション
横方向のグリッドライン - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はチャート上の特定の間隔で静的な水平方向の価格線を作成します。これらの行は、価格アクション取引で非常に有用です。

この指標を使用するには、メインチャートに追加し、必要に応じて線の数と間隔を選択します。線の色やスタイルも変更できます。

  • lines —現行価格の両側の線の数
  • interval —グリッド線の間の空間
  • line_style —線のスタイル
  • line_width —グリッド線の幅
  • line_color —グリッド線の色

チャート設定


チャート例

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13572

