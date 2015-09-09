CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DigVariation_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
843
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
digvariation.mq5 (22.35 KB) ver
digvariation_htf.mq5 (8.67 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador DigVariation con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador DigVariation.mq5.

Fig. 1. Indicador DigVariation_HTF

Fig. 1. Indicador DigVariation_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13550

DEMA_RLH_HTF DEMA_RLH_HTF

Indicador DEMA_RLH con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Din_fibo_Nex_HTF Din_fibo_Nex_HTF

Indicador Din_fibo_Nex con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_DigVariation Exp_DigVariation

El experto Exp_DigVariation está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador DigVariation.

Horizontal GridLines Horizontal GridLines

Construye líneas horizontales en el gráfico actual para analizar el movimiento de las líneas.