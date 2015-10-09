指标在图表上按照指定间隔创建静态价格水平线。这些线在根据价格行为交易时十分有用。

为使用此指标, 将指标添加到主图表, 并根据您的需求选择适当的水平线数量和间隔。您也可以改变线的颜色和风格。

设置:

lines — 当前价格两侧的水平线数量;

当前价格两侧的水平线数量; interval — 网线之间的空间;

网线之间的空间; line_style — 线形;

线形; line_width — 网线宽度;

网线宽度; line_color — 网线颜色。





例子: