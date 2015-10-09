请观看如何免费下载自动交易
指标在图表上按照指定间隔创建静态价格水平线。这些线在根据价格行为交易时十分有用。
为使用此指标, 将指标添加到主图表, 并根据您的需求选择适当的水平线数量和间隔。您也可以改变线的颜色和风格。
设置:
- lines — 当前价格两侧的水平线数量;
- interval — 网线之间的空间;
- line_style — 线形;
- line_width — 网线宽度;
- line_color — 网线颜色。
例子:
