水平网格线 - MetaTrader 5脚本

指标在图表上按照指定间隔创建静态价格水平线。这些线在根据价格行为交易时十分有用。

为使用此指标, 将指标添加到主图表, 并根据您的需求选择适当的水平线数量和间隔。您也可以改变线的颜色和风格。

设置:

  • lines — 当前价格两侧的水平线数量;
  • interval — 网线之间的空间;
  • line_style — 线形;
  • line_width — 网线宽度;
  • line_color — 网线颜色。

图表设置

例子:

例子图表

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/13572

