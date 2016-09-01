und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Horizontal GridLines - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator baut auf dem Chart die statischen Horizontallinien mit dem bestimmten Intervall. Diese Linien sind beim Handeln nach Muster-Preisen nützlich.
Um diesen Indikator zu verwenden, fügen Sie ihn zum Hauptchart, wählen Sie die notwendige Anzahl der Linien und geben Sie das Intervall an. Man kann auch die Farbe und den Stil der Linien ändern.
Einstellungen:
- lines — die Anzahl der Linien auf beiden Seiten vom laufenden Preis;
- interval — das Intervall zwischen den Linien;
- line_style — der Linienstyle;
- line_width — Die Linienbreite;
- line_color — die Farbe der Linie.
Beispiel:
