Este indicador cria linhas horizontais estáticas de preços em intervalo específico no gráfico. Estas linhas são muito úteis na negociação de ação do preço.

Para utilizar este indicador, anexar no gráfico principal e selecionar o número adequado de linhas e intervalos a sua escolha. Você também pode alterar a cor da linha, bem como os estilos

Configurações:

lines — número de linhas, em ambos os lados do preço em andamento;

interval — espaço entre as linhas de grade;

line_style — estilo de linha;

line_width — largura das linhas de grade;

line_color — cor das linhas de grade.





Exemplo: