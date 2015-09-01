CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Horizontal GridLines - indicador para MetaTrader 5

Mansukh Patidar | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3802
Avaliação:
(38)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador cria linhas horizontais estáticas de preços em intervalo específico no gráfico. Estas linhas são muito úteis na negociação de ação do preço.

Para utilizar este indicador, anexar no gráfico principal e selecionar o número adequado de linhas e intervalos a sua escolha. Você também pode alterar a cor da linha, bem como os estilos

Configurações:

  • lines — número de linhas, em ambos os lados do preço em andamento;
  • interval — espaço entre as linhas de grade;
  • line_style — estilo de linha;
  • line_width — largura das linhas de grade;
  • line_color — cor das linhas de grade.

Configurações de gráfico

Exemplo:

Exemplo de gráfico

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/13572

Exp_DigVariation Exp_DigVariation

O Expert Advisor Exp_DigVariation é baseado na reversão da direção não normalizada do oscilador DigVariation.

DigVariation_HTF DigVariation_HTF

O indicador DigVariation com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

DSSBressert_HTF DSSBressert_HTF

O indicador DSSBressert com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.

EF_distance_HTF EF_distance_HTF

O indicador EF_distance com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.