Descripción

La clase CADXOnRingBuffer está diseñada para el cálculo de el indicador técnico Índice de Movimiento Direccional Promedio (Average Directional Movement Index,,ADX) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

clase CADXOnRingBuffer

Título

#include <IncOnRingBuffer\CADXOnRingBuffer.mqh>

El archivo de la clase CADXOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con la clase del buffer circular y la clase de Media Móvil también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int ma_period = 14 , ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_EMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &high[] const double &low[] const double &close[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const double low, const double close, const int index );

int BarsRequired(); string NameADX(); string NameNDI(); string NamePDI(); string MAMethod(); int MAPeriod(); int Size();

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CADXOnRingBuffer.mqh> CADXOnRingBuffer adx; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { adx.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { ADX_Buffer[i]=adx[rates_total- 1 -i]; PDI_Buffer[i]=adx.pdi[rates_total- 1 -i]; NDI_Buffer[i]=adx.ndi[rates_total- 1 -i]; } ... }

Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.

Ejemplos

El archivo Test_ADX_OnArrayRB.mq5 calcula el indicador sobre la base de las timeseries de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El archivo Test_ADX_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). En primer lugar se calcula y se traza el indicador ADX. Después sobre la base del búfer circular de este indicador, se calculan tres líneas del indicador ADX.