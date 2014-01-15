El MultiX2MASignal muestra información de la tendencia actual por medio de los cuatro indicadores X2MA que se obtienen de distintos marcos temporales. Cada indicador X2MA se corresponde con una de las cuatro líneas del indicador. Si el indicador X2MA sube, la línea es de color azul; si baja, la línea es naranja. Los puntos de colores aparecen en las líneas cuando la barra del marco temporal relevante está cambiando.

Para poder operar con este indicador hay que poner el archivo X2MA.mq5 en terminal_directory\MQL5\Indicators.

El indicador X2MA.mq5 utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que ponerla en terminal_directory\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".





Fig.1 El indicador MultiX2MASignal