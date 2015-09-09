CodeBaseSecciones
Peak Lines by Price Histogram - indicador para MetaTrader 5

Este indicador muestra las líneas de apoyo/resistencia usando un histograma de precio. El indicador no utiliza muchos recursos, dado que usa cálculo simplificado.

Información representada:

  • Línea dorada - valor de pico del histograma de 1 día.
  • Línea roja — valores de pico para el histograma de periodo corto.
  • Línea púrpura — valores de pico para el histograma de periodo medio.
  • Línea azul — valores de pico para el histograma de periodo largo.

Peak Lines by Price Histogram

Ajustes:

Ajustes de Peak Lines

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13518

