Peak Lines by Price Histogram - indicador para MetaTrader 5
Este indicador muestra las líneas de apoyo/resistencia usando un histograma de precio. El indicador no utiliza muchos recursos, dado que usa cálculo simplificado.
Información representada:
- Línea dorada - valor de pico del histograma de 1 día.
- Línea roja — valores de pico para el histograma de periodo corto.
- Línea púrpura — valores de pico para el histograma de periodo medio.
- Línea azul — valores de pico para el histograma de periodo largo.
Ajustes:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13518
