無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
価格ヒストグラムによるピークライン - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1087
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、価格ヒストグラムを使用して支持/抵抗線を示します。指標がそれほど重くないので、計算が簡単になりました。
- 金の線 - 1日ヒストグラムのピーク
- 赤線 - 短期ヒストグラムのピーク
- マゼンタ線 - 中期ヒストグラムのピーク
- 青線 - 長期ヒストグラムのピーク
設定：
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13518
ColorXXDPO_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ColorXXDPO指標ColorX2MA_Osc_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorX2MA_Osc指標
Exp_ColorXXDPO
Exp_ColorXXDPOエキスパートアドバイザーは ColorXXDPOオシレータの方向の変化に基づいています。Exp_ColorXdinMA
Exp_ColorXdinMA エキスパートアドバイザーは ColorXdinMA移動平均の方向の変化に基づいています。