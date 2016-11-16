コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

価格ヒストグラムによるピークライン - MetaTrader 5のためのインディケータ

fxborg | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1087
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、価格ヒストグラムを使用して支持/抵抗線を示します。指標がそれほど重くないので、計算が簡単になりました。

  • 金の線 - 1日ヒストグラムのピーク
  • 赤線 - 短期ヒストグラムのピーク
  • マゼンタ線 - 中期ヒストグラムのピーク
  • 青線 - 長期ヒストグラムのピーク


価格ヒストグラムによるピークライン

設定：

ピークライン設定

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13518

ColorXXDPO_HTF ColorXXDPO_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ColorXXDPO指標

ColorX2MA_Osc_HTF ColorX2MA_Osc_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorX2MA_Osc指標

Exp_ColorXXDPO Exp_ColorXXDPO

Exp_ColorXXDPOエキスパートアドバイザーは ColorXXDPOオシレータの方向の変化に基づいています。

Exp_ColorXdinMA Exp_ColorXdinMA

Exp_ColorXdinMA エキスパートアドバイザーは ColorXdinMA移動平均の方向の変化に基づいています。