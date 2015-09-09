CodeBaseSecciones
ColorX2MA_Osc_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador ColorX2MA_Osc con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorX2MA_Osc.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorX2MA_Osc_HTF

ColorXdinMA_HTF ColorXdinMA_HTF

Indicador ColorXdinMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Cronex_Impulse_MACD_HTF Cronex_Impulse_MACD_HTF

Indicador Cronex_Impulse_MACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorXXDPO_HTF ColorXXDPO_HTF

Indicador ColorXXDPO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Peak Lines by Price Histogram Peak Lines by Price Histogram

Este indicador muestra las líneas de apoyo/resistencia usando un histograma de precio.