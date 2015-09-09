CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_ColorXXDPO - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
699
(18)
exp_colorxxdpo.mq5 (8.27 KB) ver
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
colorxxdpo.mq5 (9.6 KB) ver
El experto Exp_ColorXXDPO está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador ColorXXDPO. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar un cambio de dirección del movimiento del oscilador ColorXXDPO a la dirección opuesta.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorXXDPO.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H6:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Peak Lines by Price Histogram Peak Lines by Price Histogram

Este indicador muestra las líneas de apoyo/resistencia usando un histograma de precio.

ColorXXDPO_HTF ColorXXDPO_HTF

Indicador ColorXXDPO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorXdinMA Exp_ColorXdinMA

El experto Exp_ColorZerolagX10MA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento de la media móvil ColorXdinMA.

ColorXdinMA_StDev ColorXdinMA_StDev

Indicador ColorXdinMA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.