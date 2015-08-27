CodeBaseSeções
Peak Lines by Price Histogram - indicador para MetaTrader 5

Este indicador mostra as linhas de suporte/resistência usando o histograma de preço. O indicador não é pesado, o cálculo foi simplificada.

Exibição:

  • Linha Ouro - picos de um histograma de 1 dia.
  • Linha Vermelha - picos de um histograma de curto prazo.
  • Linha Magenta - picos de um histograma de médio prazo.
  • Linha Azul - picos de um histograma de longo prazo.

Linhas de Pico pelo do Histograma de Preço

Configurações:

Configurações da Linhas de Pico

