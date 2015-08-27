Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Peak Lines by Price Histogram - indicador para MetaTrader 5
Este indicador mostra as linhas de suporte/resistência usando o histograma de preço. O indicador não é pesado, o cálculo foi simplificada.
Exibição:
- Linha Ouro - picos de um histograma de 1 dia.
- Linha Vermelha - picos de um histograma de curto prazo.
- Linha Magenta - picos de um histograma de médio prazo.
- Linha Azul - picos de um histograma de longo prazo.
Configurações:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/13518
