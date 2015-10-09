指标使用价格直方条来显示支撑/阻力位。指标负担不很高, 计算十分简单。

金色线 — 一日直方条的峰值。

红色线 — 短线直方条的峰值。

品红色线 — 中线直方条的峰值。

蓝色线 — 长线直方条的峰值。

设置: