Peak Lines by Price Histogram - MetaTrader 5脚本
指标使用价格直方条来显示支撑/阻力位。指标负担不很高, 计算十分简单。
- 金色线 — 一日直方条的峰值。
- 红色线 — 短线直方条的峰值。
- 品红色线 — 中线直方条的峰值。
- 蓝色线 — 长线直方条的峰值。
设置:
ColorXXDPO_HTF
指标 ColorXXDPO 在输入参数中有时间帧选项。ColorX2MA_Osc_HTF
指标 ColorX2MA_Osc 在输入参数中有时间帧选项。
Exp_ColorXXDPO
基于 ColorXXDPO 振荡器方向改变的 Exp_ColorXXDPO EA。Exp_ColorXdinMA
基于ColorXdinMA 均线方向改变的 Exp_ColorXdinMA EA。