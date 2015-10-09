代码库部分
Peak Lines by Price Histogram - MetaTrader 5脚本

fxborg
指标使用价格直方条来显示支撑/阻力位。指标负担不很高, 计算十分简单。

  • 金色线 — 一日直方条的峰值。
  • 红色线 — 短线直方条的峰值。
  • 品红色线 — 中线直方条的峰值。
  • 蓝色线 — 长线直方条的峰值。

价格直方条的峰值线

设置:

峰值线设置

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/13518

ColorXXDPO_HTF ColorXXDPO_HTF

指标 ColorXXDPO 在输入参数中有时间帧选项。

ColorX2MA_Osc_HTF ColorX2MA_Osc_HTF

指标 ColorX2MA_Osc 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_ColorXXDPO Exp_ColorXXDPO

基于 ColorXXDPO 振荡器方向改变的 Exp_ColorXXDPO EA。

Exp_ColorXdinMA Exp_ColorXdinMA

基于ColorXdinMA 均线方向改变的 Exp_ColorXdinMA EA。