Peak Lines by Price Histogram

Этот индикатор показывает линии поддержки/сопротивления, используя гистограмму цены. Индикатор не потребляет много ресурсов, так как использует упрощенное вычисление.

Отображаемая информация:

Золотая линия — пиковые значения 1-дневной гистограммы.

Красная линия — пиковые значения короткопериодной гистограммы.

Пурпурная линия — пиковые значения среднепериодной гистограммы.

Синяя линия — пиковая линия длиннопериодной гистограммы.

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