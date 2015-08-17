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Индикаторы

Peak Lines by Price Histogram - индикатор для MetaTrader 5

fxborg
fxborg

fxborg

16 кодов 15 комментариев
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Просмотров:
3243
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Этот индикатор показывает линии поддержки/сопротивления, используя гистограмму цены. Индикатор не потребляет много ресурсов, так как использует упрощенное вычисление.

Отображаемая информация:

  • Золотая линия — пиковые значения 1-дневной гистограммы.
  • Красная линия — пиковые значения короткопериодной гистограммы.
  • Пурпурная линия — пиковые значения среднепериодной гистограммы.
  • Синяя линия — пиковая линия длиннопериодной гистограммы.

Peak Lines by Price Histogram

Настройки:

Настройки Peak Lines

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13518

MyBOLsAlert MyBOLsAlert

Индикатор Bollinger Bands со звуковыми и email-оповещениями.

Multi Symbol Chart Multi Symbol Chart

Свечной график "все в одном".

Horizontal GridLines Horizontal GridLines

Строит горизонтальные линии на текущем графике для анализа движения цены.

Camarilla Equation Modified Camarilla Equation Modified

Camarilla Equation Modified строит линии справа от графика.