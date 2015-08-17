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Peak Lines by Price Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор показывает линии поддержки/сопротивления, используя гистограмму цены. Индикатор не потребляет много ресурсов, так как использует упрощенное вычисление.
Отображаемая информация:
- Золотая линия — пиковые значения 1-дневной гистограммы.
- Красная линия — пиковые значения короткопериодной гистограммы.
- Пурпурная линия — пиковые значения среднепериодной гистограммы.
- Синяя линия — пиковая линия длиннопериодной гистограммы.
Настройки:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13518
MyBOLsAlert
Индикатор Bollinger Bands со звуковыми и email-оповещениями.Multi Symbol Chart
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Horizontal GridLines
Строит горизонтальные линии на текущем графике для анализа движения цены.Camarilla Equation Modified
Camarilla Equation Modified строит линии справа от графика.