und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Peak Lines by Price Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 967
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator zeigt die Linie Unterstützung/Widerstand, das verwendet das Histogramm des Preises. Der Indikator verbraucht nicht viele Ressourcen, denn er benutzt eine einfache Berechnung.
die angezeigte Information:
- Die gold-farbige Linie - der Extremwert vom 1-en Tageshistogram.
- Die rot-farbige Linie - der Extremwert vom kurzfristigen Histogram.
- Die Purpur-farbige Linie - der Extremwert vom mittelfristigen Histogram.
- Die Blaue-farbige Linie - der Extremwert vom langfristigen Histogram.
Einstellungen:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13518
Der Indikator ColorXXDPO mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.ColorX2MA_Osc_HTF
Der Indikator ColorX2MA_Osc mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Experte Exp_ColorXXDPO wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Oszillators ColorXXDPO gebaut.Exp_ColorXdinMA
Der Experte Exp_ColorXdinMA wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes ColorXdinMA gebaut.