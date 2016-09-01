CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Peak Lines by Price Histogram - Indikator für den MetaTrader 5

fxborg | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
967
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeigt die Linie Unterstützung/Widerstand, das verwendet das Histogramm des Preises. Der Indikator verbraucht nicht viele Ressourcen, denn er benutzt eine einfache Berechnung.

die angezeigte Information:

  • Die gold-farbige Linie - der Extremwert vom 1-en Tageshistogram.
  • Die rot-farbige Linie - der Extremwert vom kurzfristigen Histogram.
  • Die Purpur-farbige Linie - der Extremwert vom mittelfristigen Histogram.
  • Die Blaue-farbige Linie - der Extremwert vom langfristigen Histogram.

Peak Lines by Price Histogram

Einstellungen:

Einstellungen Peak Lines

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13518

ColorXXDPO_HTF ColorXXDPO_HTF

Der Indikator ColorXXDPO mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorX2MA_Osc_HTF ColorX2MA_Osc_HTF

Der Indikator ColorX2MA_Osc mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_ColorXXDPO Exp_ColorXXDPO

Der Experte Exp_ColorXXDPO wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Oszillators ColorXXDPO gebaut.

Exp_ColorXdinMA Exp_ColorXdinMA

Der Experte Exp_ColorXdinMA wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes ColorXdinMA gebaut.