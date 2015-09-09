CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorSchaffTriXTrendCycleCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador ColorSchaffTriXTrendCycleCandle en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorSchaffTriXTrendCycleCandle de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorSchaffTriXTrendCycleCandle.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffTriXTrendCycleCandle

