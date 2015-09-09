Autor real:

El código presentado aquí está basado en el indicador bb.mq5 de MetaQuotes Software Corp. (indicador Bollinger Bands ®). Se ha añadido un sencillo código para formar las notificaciones acústicas y por email.

Los archivos adjuntos suponen una versión mejorada del indicador publicado anteriormente.

Cuando el precio actual de cierre rompe el límite inferior de una de las franjas de Bollinger, el indicador reproduce un archivo WAV como notificación acústica. El archivo WAV se reproducirá continuamente, hasta que el precio actual se encuentre más allá de la franja. Además, se ha añadido la opción de notificación por email: se enviará un mensaje cuando el precio rompa el límite inferior de la franja.

He buscado durante tanto tiempo el indicador Bolinger Bands con notificaciones para MetaTrader 5, que al fin decidí escribirlo yo mismo. He utilizado la estructura MqlRates para obtener el último precio de cierre, así como algunos comandos para comprobar la salida del precio más allá de los límites de las franjas del indicador. Aparte del método sencillo de reproducción del archivo WAV, he utilizado las transformaciones de línea para obtener la hora local en segundos, para reproducir con precisión un archivo WAV de 3 segundos. En la versión actual se ha quitado el retraso temporal de la reproducción, que existía en la primera versión, en lugar de esto se ha añadido un algoritmo mejorado, que reproduce por completo el archivo sin ralentización y sin perturbar la composición del indicador en el gráfico. Las notificaciones acústicas pueden activarse y desactivarse en los ajustes del indicador.

Para las notificaciones por email hay que establecer los parámetros de correo electrónico en los ajustes de MetaTrader 5, después de lo cual, el indicador podrá enviar notificaciones a la dirección indicada. Cuando los precios se salen del límite de una de las franjas del indicador, se activa una sola vez el comando de envío de mensajes por email. No se enviarán mensajes de nuevo hasta que el precio no toque la línea media del indicador. Esto activará la etiqueta que indica la preparación para el envío del mensaje.

Se trata de un código sencillo que he añadido al indicador para resolver mis tareas. No soy programador profesional, y esta es mi primera experiencia de programación en MQL5. Alguien me pidió también un indicador semejante, por eso he decidido compartir mi código, para que cualquiera que lo desee pueda usarlo con fines formativos.

