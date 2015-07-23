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ColorSchaffTriXTrendCycleCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorSchaffTriXTrendCycleCandle в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorSchaffTriXTrendCycleCandle соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorSchaffTriXTrendCycleCandle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffTriXTrendCycleCandle
Индикатор ColorSchaffRSITrendCycle в свечном виде.ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle
Индикатор ColorSchaffMomentumTrendCycle в свечном виде.
Индикатор CyberCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Cronex_Impulse_MACD_HTF
Индикатор Cronex_Impulse_MACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.