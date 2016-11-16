無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorSchaffTriXTrendCycleCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 760
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ローソク足のシーケンスとして実装された ColorSchaffTriXTrendCycleCandle指標ローソク足は、ColorSchaffTriXTrendCycleCandleアルゴリズムによって処理された、関連する価格時系列の結果として表示されます。
多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。
この指標はコンパイルされたColorSchaffTriXTrendCycleCandle.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorSchaffTriXTrendCycleCandle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13499
ColorSchaffRSITrendCycleCandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたColorSchaffRSITrendCycle指標MyBOLsAlert
音/電子メール/矢印表示を持つボリンジャーバンド指標
ColorSchaffTrendCycleCandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたColorSchaffTrendCycle指標ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたColorSchaffMomentumTrendCycle指標