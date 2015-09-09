CodeBaseSecciones
ColorSchaffTrendCycleCandle - indicador para MetaTrader 5

Indicador ColorSchaffTrendCycle en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorSchaffTrendCycle de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorSchaffTrendCycle.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffTrendCycleCandle

Fig. 1. Indicador ColorSchaffTrendCycleCandle

