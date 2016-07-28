Der ColorSchaffTriXTrendCycleCandle Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis relevanter Preiszeitreihene, die vom ColorSchaffTriXTrendCycleCandle Algorithmus verarbeitet wurden.

In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ColorSchaffTriXTrendCycleCandle.ex5 Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorSchaffTriXTrendCycleCandle Indikator