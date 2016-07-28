CodeBaseKategorien
ColorSchaffTriXTrendCycleCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
726
(15)
Der ColorSchaffTriXTrendCycleCandle Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis relevanter Preiszeitreihene, die vom ColorSchaffTriXTrendCycleCandle Algorithmus verarbeitet wurden.

In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ColorSchaffTriXTrendCycleCandle.ex5 Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorSchaffTriXTrendCycleCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13499

ColorSchaffRSITrendCycleCandle ColorSchaffRSITrendCycleCandle

Der ColorSchaffRSITrendCycle Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.

MyBOLsAlert MyBOLsAlert

Bollinger Bänder Indikator mit Sound/Email/Pfeil-Anzeige Benachrichtigungen.

ColorSchaffTrendCycleCandle ColorSchaffTrendCycleCandle

Der ColorSchaffTrendCycle Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.

ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle

Der ColorSchaffMomentumTrendCycle Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.