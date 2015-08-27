O indicador ColorSchaffTriXTrendCycleCandle implementado como uma seqüência de candles. Candles aparecem como um resultado das principais timeseries de preços processadas ​​pelo algoritmo ColorSchaffTriXTrendCycleCandle.

Em muitas situações, esta abordagem é mais tipo informativa para finalidade de análise.

Este indicador requer a compilação do arquivo do indicador ColorSchaffTriXTrendCycleCandle.ex5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorSchaffTriXTrendCycleCandle