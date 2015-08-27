CodeBaseSeções
ColorSchaffTriXTrendCycleCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador ColorSchaffTriXTrendCycleCandle implementado como uma seqüência de candles. Candles aparecem como um resultado das principais timeseries de preços processadas ​​pelo algoritmo ColorSchaffTriXTrendCycleCandle.

Em muitas situações, esta abordagem é mais tipo informativa para finalidade de análise.

Este indicador requer a compilação do arquivo do indicador ColorSchaffTriXTrendCycleCandle.ex5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorSchaffTriXTrendCycleCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13499

