ColorSchaffRSITrendCycleCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador ColorSchaffRSITrendCycle en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorSchaffRSITrendCycle de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorSchaffRSITrendCycle.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorSchaffRSITrendCycleCandle
Indicador Bollinger Bands con notificaciones acústicas y por email.Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle
El experto Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffWPRTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.
Indicador ColorSchaffTriXTrendCycleCandle en forma de vela.ColorSchaffTrendCycleCandle
Indicador ColorSchaffTrendCycle en forma de vela.