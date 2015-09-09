CodeBaseSecciones
ColorSchaffRSITrendCycleCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador ColorSchaffRSITrendCycle en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorSchaffRSITrendCycle de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorSchaffRSITrendCycle.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffRSITrendCycleCandle

MyBOLsAlert MyBOLsAlert

Indicador Bollinger Bands con notificaciones acústicas y por email.

Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle

El experto Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffWPRTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.

ColorSchaffTriXTrendCycleCandle ColorSchaffTriXTrendCycleCandle

Indicador ColorSchaffTriXTrendCycleCandle en forma de vela.

ColorSchaffTrendCycleCandle ColorSchaffTrendCycleCandle

Indicador ColorSchaffTrendCycle en forma de vela.