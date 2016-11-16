コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorSchaffRSITrendCycleCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
800
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソク足のシーケンスとして実装されたColorSchaffRSITrendCycle指標。ローソク足は、ColorSchaffRSITrendCycleアルゴリズムによって処理された、関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

この指標はコンパイルされたColorSchaffRSITrendCycle.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ColorSchaffRSITrendCycleCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13498

