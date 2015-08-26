Mira cómo descargar robots gratis
ColorSchaffRSITrendCycle - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
EarnForex.com
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores RSI de periodos distintos.
Fig. 1. Indicador ColorSchaffRSITrendCycle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13434
