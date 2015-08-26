CodeBaseSecciones
ColorSchaffRSITrendCycle - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

EarnForex.com

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores RSI de periodos distintos.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffRSITrendCycle

Fig. 1. Indicador ColorSchaffRSITrendCycle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13434

