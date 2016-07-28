Der ColorSchaffRSITrendCycle Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis relevanter Preiszeitreihene, die vom ColorSchaffRSITrendCycle Algorithmus verarbeitet wurden.

In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ColorSchaffRSITrendCycle.ex5 Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorSchaffRSITrendCycleCandle Indikator