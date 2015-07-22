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ColorSchaffRSITrendCycleCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorSchaffRSITrendCycle в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorSchaffRSITrendCycle соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorSchaffRSITrendCycle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffRSITrendCycleCandle
ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle
Индикатор ColorSchaffMomentumTrendCycle в свечном виде.ColorSchaffTrendCycleCandle
Индикатор ColorSchaffTrendCycle в свечном виде.
ColorSchaffTriXTrendCycleCandle
Индикатор ColorSchaffTriXTrendCycleCandle в свечном виде.CyberCycle_Cloud_HTF
Индикатор CyberCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.