MyBOLsAlert - MetaTrader 5のためのインディケータ
- SearchSurf
- 1860
-
ここでみられるオリジナルのコードは MetaQuotes Software Corp.によるbb.mq5からです。（ボリンジャーバンド®指標）。音声アラートと電子メールアラートの生成のためにいくつかのシンプルなコードが追加されました。Luis Gomez氏のコメントに影響を受けた共有アイデアとして、この最新版には矢印の表示も導入されています。
現在の添付ファイルはこの指標の更新版3.2です（以前のバージョンのエラーと問題はこの問題で修正されています）。
現在の価格がボリンジャーの外側上部または下部バンドを通過するたびにWAV音声ファイルが再生されるので、音声アラート指標としての使用が可能です。現在の価格がバンド外にある限りWAVは再生を続けます。電子メールでアラートされたい場合は、追加オプションによって、価格がバンド外に出るとメッセージ通知が送信されます。
値段が上/下のバンドに触れたり通過したりするときにも指標に矢印が表示されるように設定することもできます。
第1版の音声の時間的な遅れはすでに解決されており、チャート上の指標のグラフィカルプロットを送らしたり妨げたりすることなく、3秒間のWAVファイル全体の再生を処理する非常に良いルーチンで置き換えられました。
電子メール通知では、MetaTrader 5の設定で適切なSMTP電子メールを設定してこの指標を使用すると、電子メールでメッセージアラートを受信することができます。価格が上下バンドを通過するたびに、電子メールアラートを送信するコマンドがトリガーされます。次のメールは価格が指標の中バンドに当たるまで送られません。中バンドは「ready to send」コマンドのフラグまたはマークをリセットして、指標がメッセージアラートを送信できるようにします。
これらは目的を達成するために指標に追加された単純なコードです。私はプロのプログラマーではなく愛好家で、これはMQL5での私の初心者プログラミングの1つです。誰かが同じものを求めていたので、学習目的で興味を持っている人たちとこれを分かち合うと思いました。
推奨：
- 添付されたzipファイルにはSMTP設定用の仕方とこの指標に使用できる2つのwav音声ファイルが含まれています。
- 使用するWAVファイルがMetaTrader 5のデフォルトサウンドフォルダ（通常はc:/Program files/<お使いの_MT5_フォルダ>/Soundsフォルダ）に配置されていることを確認してください。
- WAVファイルはソースで変更してコンパイルし直すか、使用するwavファイルの名前をコード内で使用されている名前に変更するだけです。
- MetaTrader 5端末でのSMTP電子メールの設定には「ツール」> 「オプション」を選択して「電子メール」を選択します。
- 矢印表示が有効にされた場合は、指標をより使いやすくするためにBOLの偏差値を最小にします。
