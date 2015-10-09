真实作者:

由 MetaQuotes Software Corp 发布的源代码 bb.mq5 您可以在这里找到。(布林带 ® 指标)。添加了一些简单代码来产生声音和电子邮件提醒。

附件是之前发布的首版代码的升级版本。

只要当前收盘价越过布林的上或下边带之外, 它就会播放 WAV 声音, 并可用作音频警报指示器。若当前价格一直在边带之外, WAV 播放将会一直持续。此外, 添加了一个选项, 若您希望通过电子邮件提醒, 一条通知消息将会在价格超出边带之外时发出。

我已经搜索这种用于 MetaTrader 5 的布林带提醒指标很久了, 但未能找到一款免费版, 之后我不得不想到自己制作一个。我使用 MqlRates 结构来获取最后的收盘价格, 以及少量命令来判断价格位置是否超出指标边带。沿用一个简单方式来播放 WAV 声音, 我使用字符串来转换以秒为单位的本地时间, 可适时地执行大约 3 秒钟的 WAV 声音播放。第一版中的声音延迟已经在第二版里移除, 替代它的是更佳的例程用来处理完整的 WAV 文件播放周i期, 不会减慢或阻碍图表上的指标绘制图形。指标属性里有一个选项可让您选择启用或禁用声音警报。

对于电子邮件通知, 须在 MetaTrader 5 设置里进行正确的 SMTP 邮件设置, 拥有此指标您可以通过电子邮件接收一条消息。每当价格超越边带上下边界, 它都会触发一个命令来发送一次性电子邮件提醒。在价格触及指标边带中线之前, 它不会再次发送消息。边带中线将重置标志或标记为 "准备发送" 命令, 允许指示发送消息提醒。

只是在正工作的指标上添加一些简单代码来满足目标。我不是一名职业程序员, 但确是一名业余爱好者, 这是我用 MQL5 编写的初学者程序之一。有些人要求是相同的, 所以我想与那些可能抱有学习用途的感兴趣者分享。

