Real Autor:

O código original você encontrará aqui, é de bb.mq5 pela MetaQuotes Software Corp. (Indicador Bollinger Bands ®). Alguns códigos simples foram adicionados para produzir um som de alerta via e-mail.

Os arquivos anexados são a versão atualizada da primeira publicação.

Sempre que o preço de fechamento em vigor passa através da banda superior ou inferior da Bollinger, ele vai desencadear um som WAV e pode ser usado como um indicador áudio de alerta. O WAV vai continuar tocando enquanto o preço em vigor estiver fora das bandas. Além disso, uma opção é adicionada se você deseja ser alertado por e-mail, uma mensagem notificando será enviada quando o preço passa fora da banda.

Pesquisei por muito tempo indicadores de alerta para Bolinger Bands para MetaTrader 5, onde pensei que simplesmente eu poderia escreverir um, já que eu não encontrei nenhum grátis. Eu usei a estrutura MqlRates para obter o último preço de fechamento e uns poucos comandos para detectar o preço da posição sobre as bandas do indicador. Junto com uma forma simples de reproduzir um som WAV, eu usei conversões de strings para incorporar o fuso horário em segundos e executar de 3 em 3 segundos o arquivo de som wav. O atraso do som da primeira versão já foi removido na segunda, substituindo por uma rotina muito melhor para lidar com o intervalo completo do arquivo WAV sem retardar ou obstruir a plotagem gráfica do indicador no gráfico. Uma opção nas propriedades do indicador permite que você escolha ativar ou desativar o alerta sonoro também.

A notificação de e-mail via um SMTP apropriado foi definido nas configurações do MetaTrader 5, com este indicador você poderá receber um alerta de mensagem pelo e-mail. Sempre que o preço passa as bandas superior ou inferior, vai desencadear um comando de e-mail alerta apenas uma vez. Não será enviado um outro e-mail até que o preço alcance a banda média do indicador. A banda mediana redefinará o sinalizador ou a marca para o comando "pronto para enviar", permitindo que o indicador envie um alerta de mensagem.

Estes são apenas simples códigos adicionados a um indicador de trabalho para cumprir um objetivo. Eu não sou um programador profissional, apenas um hobby e esta é uma programação como novato em MQL5. Alguém estava pedindo o mesmo, então eu pensei em compartilhar com aqueles que possam estar interessados com a finalidade de aprendizagem.

Imagens:

Recomendações: