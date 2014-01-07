El indicador Bollinger Bands ® es parecido al Envelopes (canal de medias móviles). La única diferencia es que los Envelopes se trazan a una distancia fija (%) de la media móvil, mientras que las bandas de Bollinger se trazan a una cierta distancia, medida en desviaciones estándar, de la media. La desviación estándar es una medida de volatilidad, por lo tanto, las Bandas de Bollinger se ajustan a las condiciones del mercado. A medida que el mercado se vuelve más volátil, las bandas se ensanchan y se contraen en los períodos menos volátiles.

Las bandas de Bollinger se representan generalmente sobre el gráfico del precio, pero también se pueden añadir al gráfico del indicador. Al igual que en Envelopes, la interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre las bandas superior e inferior. Una característica distintiva de las bandas de Bollinger es su anchura variable, debida a la volatilidad de los precios. Cuando los precios cambian considerablemente (es decir, en los períodos de alta volatilidad) las bandas se ensanchan, dejando mucho espacio para que los precios se puedan mover en su interior. Durante los períodos de inactividad, o períodos de baja volatilidad, las bandas se contraen, y los precios se mantienen dentro de los límites.



Las bandas de Bollinger tienen las siguientes características:



los cambios bruscos de los precios tienden a ocurrir después de que la bandas se contraigan, como consecuencia de una disminución de la volatilidad;

si el precio perfora la banda superior, se espera que continúe la tendencia actual;

si los picos y valles fuera de las bandas vienen seguidos de picos y valles dentro de las bandas, puede ocurrir un cambio de tendencia;

el movimiento del precio que comienza en una de las líneas de las bandas termina, generalmente, alcanzando la opuesta.



La última observación es útil para pronosticar puntos de referencia en el precio.

Indicador bandas de Bollinger



Cálculo:



Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea central (ML) es una Media Móvil normal.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)



La línea superior (TL) es la misma que la línea central, desplazada hacia arriba un número determinado de desviaciones estándar (D).

TL = ML + (D * StdDev)



La línea inferior (BL) es la línea central desplazada hacia abajo el mismo número de desviaciones estándar.

BL = ML - (D * StdDev)



donde:



SUM (..., N) - suma de N períodos;

CLOSE - precio de cierre;

N - número de períodos utilizados en el cálculo;

SMA - Media Móvil Simple;

SQRT - raíz cuadrada;

StdDev - desviación estándar:



StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)



Se recomienda utilizar una Media Móvil Simple de 20 períodos para la línea central, y trazar las líneas superior e inferior a dos desviaciones estándar de la misma. Las medias móviles de menos de 10 períodos tienen poco efecto.